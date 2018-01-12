 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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ЕС, Коррупция, Политика, США, Украина

Глава украинского правительства объявил США и ЕС врагами Украины


Складывается впечатление, что украинские политики соревнуются друг с другом в тиражировании бредовых высказываний

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Такое мнение в своем блоге высказывает прозападный украинский журналист Ростислав Демчук, давая оценку интервью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана грузинскому Forbes.

«Я буду абсолютно честен с вами, без всяких сладких пилюль. Я верю, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за рубежом», — сказал Гройсман.

«Что он несет? … И что курит? — удивляется Демчук. — Создается впечатление, что они соревнуются между собой: кто сморозит большую глупость. Ранее пальма первенства в этой области несомненно принадлежала Виталию Кличко. Но его рекорд побил украинский премьер Владимир Гройсман. Он прозрачно намекнул, что наши враги — это Евросоюз и США, несправедливо обвиняющие Украину в коррупции и тем самым стремящиеся дестабилизировать положение в Украине. Не хило. Это что, изменение внешнего политического вектора? США и ЕС больше нам не друзья?»

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