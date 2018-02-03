03.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Транспорт, Украина

Главарь меджлиса «допетрил»: Крымский мост – не фотошоп


В Киеве осознали — «Крымский мост» — не результат работы фотошопа, и будет достроен, а также эксплуатироваться десятилетиями. Об этом в эфире 5 канала заявил главарь запрещенного в РФ «меджлиса», депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, меджлисовец все еще сомневается в технической надежности моста.

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«Очень много экспертов говорят о том, что там будет очень много технических проблем и его почти нельзя будет эксплуатировать в полной мере, но думаю, что никто сейчас точно не скажет, какова его будущая судьба. Сомнения в том, что им можно будет пользоваться десятилетиями, высказывают очень мощные эксперты. Но то, что россияне его, и Путин особенно, достроят, в этом нет сомнений», — заявил Чубаров.

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