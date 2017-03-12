 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
23.12.2017, Донецк, Александр Гусар, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Опрос

Главная ёлка Донецка открылась, несмотря на обстрелы: Опрос жителей ДНР


Вечером в пятницу в Донецке на площади Ленина зажглась главная ёлка Республики. По случаю этого события в центре столицы ДНР прошли массовые гуляния.

Посмотреть, как впервые засияет огнями новогодняя красавица, собрались жители не только Донецка, но и многих других городов и сёл Республики.

Корреспондент «ПолитНавигатора» пообщался с дончанами, выяснил их настроения, а также узнал, чего ждут жители Республики в Новом году.

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