05.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Д.Б., Россия, Спорт, Украина

Главная по иностранным делам в Раде грозит бойкотом ЧМ-2018 в России


Украина должна призвать всех высокопоставленных лиц к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Об этом на круглом столе в Киеве заявила Анна Гопко, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующие шесть лет с президентом Путиным ничего хорошего для Украины не несут. Поэтому для нас важно искать и четко пояснять Западу. Чтобы США усилили санкции, ЕС тоже, ради собственного самосохранения. Те кибератаки, которые были, вмешательство в выборы свидетельствуют о том что идет глобальная гибридная война.

Со стороны Украины тот законопроект, который подан президентом надо доработать. Нам также надо призвать к бойкоту Чемпионата, чтобы туда не поехало ни одно высокое должностное лицо», – сказала Гопко.

Напомним, что ранее Гопко, избранная в парламент от партии мэра Львова «Самопомощь», заявляла, будто «украинцы — 1000-летняя нация, древнее Московии».

В 2015 году она также публиковала молитву «за российский народ и крах Путина».

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