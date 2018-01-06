 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Мнение, Общество, Одесса, Политика, Украина

Главред «Эха Москвы» нашел виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года


 

Главный редактор радиостанции «Эко Москвы» Алексей Венедиктов обвинил в одесской трагедии 2 мая 2014 года пророссийски настроенных граждан, стоявших на Куликовом поле, которых он назвал «сепаратистами».

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«История в Одессе. Специально смотрел. Чудовищная трагедия. Безусловно, виноваты сепаратисты, на мой взгляд. Но все, кто погиб в Одессе, в этой трагедии – граждане Украины. Вот, все сепаратисты, кто там был, они все граждане Украины, там не было ни одного российского гражданина. Есть список, вы это можете проверить», — сказал Венедиктов.

Он также признал, что значительная часть населения Донбасса настроена пророссийски, чего нельзя сказать про Одессу.

«Там, где люди не поддержали сепаратистов, там сепаратисты и не прошли. Вот так они в Одессе и не прошли. А почему они прошли в Донецке? Потому что там стоял российский танк? Сколько у Стрелкова было человек?», — сказал Венедиктов.

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