01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Глушилки СБУ оказались бесполезны в Донбассе

«Глушилки» СБУ, установленные на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, уже год отключены от электричества.

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Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявил экс-депутат Верховной Рады Юрий Кармазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, электричество украинским спецслужбам за неуплату отключили энергетические структуры олигарха Рината Ахметова.

«Мы ведем войну, страшную. Информационная безопасность — вопрос или нет? Год как олигарх Ахметов, один год, как отключил рубильник глушилкам СБУ. Вы понимаете или нет — год. И нас пичкают оттуда тем, что отравляет и ведет к войне. Этому нет оправдания», — заявил Кармазин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что предприятие «Донецкоблэнерго», входящее в холдинг ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова, отключило за долги глушилки СБУ, которые стоят на линии разграничения с ЛДНР и препятствуют распространению сигнала республиканских телеканалов.