14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Голодающие украинцы поставлены на грань «биологического выживания» — Тимошенко

На Украине более миллиона человек испытывают голод, а минимальная зарплата, рассчитанная правительством, позволяет содержать организм в состоянии «биологического выживания».

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Об в эфире телеканала NewsOne заявила лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, все это происходит в богатой аграрной стране.

«В Украине сегодня, по данным ООН, голодают, представьте себе, в 21-м веке, в аграрной стране. Нет, не за чертой бедности. Конкретно, в Украине голодают, по данным ООН, 1 миллион 200 тысяч человек. Это аграрная страна, богатая страна, развитая. Это не может произойти случайно… минимальная зарплата в размере 3200 гривен, это было рассчитано для биологического выживания. Вы представляете себе, что это такое? Биологическое выживание — это минимальная поддержка жизнедеятельности человеческого организма, чтобы он просто не умер от голода», — заявила Тимошенко.