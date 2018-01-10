10.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Голодомору не разрешают переплюнуть Холокост: В ход пошли данные Гитлера

Группа американских исследователей т.н. «голодомора» — голода 1932-33 годов в УССР — настаивает на цифре потерь в 3,9 млн человек вместо используемых официальной украинской пропагандой 7 млн человек. Спор вызван нежеланием того, чтобы число жертв «голодомора» превышало число жертв Холокоста.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили украинские исследователи «голодомора», которые настаивают на цифре в 7 млн жертв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть цифра 6 млн, это цифра жертв Холокоста. Это же будет некрасиво, если число жертв Голодомора будет больше этой цифры», — пояснил логику оппонентов профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» Владимир Василенко.

«Когда мы проводили конференцию в университете у нас, в Шевченко, то докладчик со стороны демографов, заместитель директора института демографии Александр Гладун обвинял нас в том, что мы хотим доказать цифру потерь в 7 млн потому, чтобы эта цифра была больше, чем потери Холокоста. В этом он нас обвинял. Но он, уважаемый демограф, не знает, очевидно, истории, и не слушает то, что мы ему говорим — цифру в 7 млн озвучили еще за 10 лет до начал Второй Мировой Войны, до Холокоста. Озвучили кто? Немецкие дипломаты», — добавил Владимир Сергийчук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Конференция, в которой приняли участие представители Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», ВОО «Мемориал» имени Василия Стуса и Национального университета «Києво-Могилянська академия», была проведена, поскольку в конце 2015 года руководители пяти украинских научных учреждений Северной Америки — Украинского научного института Гарвардского университета, Канадского института украинских студий, Научного общества имени Тараса Шевченко, Украинской Свободной академии наук и Американской ассоциации украинских студий — вдруг обратились к главе оргкомитета Михаилу Савкиву-младшему с просьбой не использовать общепринятую уже цифру потерь от 7 до 10 миллионов, а ограничиться выводами профессоров Андре Грациози, Тимоти Снайдера и Станислава Кульчицкого, которые утверждают, что эта трагедия унесла, по крайней мере, вдвое меньше жизней. Такую же позицию недавно озвучили представители Института демографии НАНУ.