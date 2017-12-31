31.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Голос подполковника КГБ гостеприимно зовет нас в пропасть — советник Порошенко

Украинское общество, политику и СМИ захлестнула волна ненависти и нетерпимость к иному мнению, к свободе высказываться и открытой дискуссии.

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Об этом на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет экс-секретарь СНБО, советник президента Украины Владимир Горбулин, по словам которого, 2018 год станет тем историческим периодом, когда украинцев «ждет очень серьезная внутренняя дискуссия именно о концепции «ненависти» и ее месте в жизни Украины».

Он признает, что сегодня страна «буквально переполнена» ненавистью, по его словам, на первом этапе военных действий «выполнила важную консолидирующую функцию — объединила нас против общего врага».

«Сейчас же складывается субъективное ощущение, что «ненависть» — все что осталось. Ненависть и нетерпимость к иному мнению, к свободе высказываться, к открытой дискуссии. Эта ненависть продуцируется и взаимоподдерживается в треугольнике отношений «политики-медиа-власть», охватывая все новые сферы. И ответственность за это несут все участники треугольника — «скинуть» вину на кого-то одного не удастся. Хотя все же ответственность украинских медиа за эту ситуацию — одна из ключевых. Украинское телевидение (впрочем, как и все современное массовое) — профессиональный продавец ужасов и катастрофических сценариев и без устали «кормит» этим украинцев», — сокрушается советник президента.

Он уверяет, что ненависть не способна продуцировать эффективные позитивные смыслы, хотя тут же оговаривается, что ненависть может продуцировать длительные смыслы, и даже стратегические приоритеты.

Горбулин отмечает, что искоренить глубоко проникшую в общество ненависть без серьезного участия интеллигенции почти невозможно.

«Однако с горечью вынуждены констатировать, что в Украине так и не сложилась эта самая интеллигенция, во всяком случае, как мощная иммунная сила, защищающая от недружелюбных внешних и внутренних воздействий», — признает автор статьи.

При этом он уточняет, что «когда мы говорим об «искоренении ненависти», речь идет не об огульном всепрощении и толерировании деструктивной вражеской деятельности под прикрытием «правильных» лозунгов».

Резюмируя, Горбулин пишет, что только от украинцев зависит сумеют ли они в полной мере реализовать потенциал нейтрализации стоящих перед страной рисков.

«Ведь если не сумеем, то есть вполне отчетливый риск вновь приблизиться к пропасти и заглянуть в нее. А оттуда на нас посмотрит наше прошлое и голосом подполковника КГБ гостеприимно-снисходительно позовет к себе», — пугает советник президента.