18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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«Голова лопается, как арбуз» — боевики АТО живописуют убийства военнопленных

Появились новые подробности, свидетельствующие о преступлениях украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО.

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Об этом рассказал украинский блогер Алекс Сах, сообщивший, что недавно познакомился с Ярославом, бывшим украинским военным, который провел год на передовой и был демобилизирован по контузии. Сейчас он готовит к печати сборник автобиографических рассказов «МирНЕ сьогодні».

«Автор не упустил и те моменты действительности, о которых многие хотели бы не упоминать. Он пишет и про обращение с военнопленными, и про жестокость участников конфликта. Конечно, никому до этого дела нет. Я предупредил Ярослава, что многим его книга не понравится. Он сказал, что ему все равно, таить пережитое он не собирается — и я рад, что такое еще бывает», — пишет Сах, который редактировал часть текста.

По его словам, автор разрешил ему опубликовать отрывок:

«Двери почти слетают с петель, и внутри становится тесновато от шести пленных. Вместо носов у них — квашня, сами они трясутся как щенки. Кто-то изрядно поработал на допросе. Для меня враги — не люди. Надо же как-то абстрагироваться от всего этого.

Заваливается Кинг. Глаза у него белые, а изо рта вот-вот пойдет пена. Ни разу не видел его таким. — Привет, уроды. Сейчас вы сдохнете. Он вырывает «форт» и каким-то чудом разводит руками. — Ну что, будем мочить в сортире? — ствол напротив немытого черного лба, и в тот же миг — выстрел. Голова лопается, как перезрелый арбуз. За простреленным затылком отваливается побелка. — Огонь! Я зажмуриваю глаза. … В ушах — эхо и кровь. На стене и лице — мозги».