 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
  746 просмотров
Вооруженные силы, Криминал, Скандал, Украина

«Голова лопается, как арбуз» — боевики АТО живописуют убийства военнопленных


Появились новые подробности, свидетельствующие о преступлениях украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказал украинский блогер Алекс Сах, сообщивший, что недавно познакомился с Ярославом, бывшим украинским военным, который провел год на передовой и был демобилизирован по контузии. Сейчас он готовит к печати сборник автобиографических рассказов «МирНЕ сьогодні».

«Автор не упустил и те моменты действительности, о которых многие хотели бы не упоминать. Он пишет и про обращение с военнопленными, и про жестокость участников конфликта. Конечно, никому до этого дела нет. Я предупредил Ярослава, что многим его книга не понравится. Он сказал, что ему все равно, таить пережитое он не собирается — и я рад, что такое еще бывает», — пишет Сах, который редактировал часть текста.

По его словам, автор разрешил ему опубликовать отрывок:

«Двери почти слетают с петель, и внутри становится тесновато от шести пленных. Вместо носов у них — квашня, сами они трясутся как щенки. Кто-то изрядно поработал на допросе. Для меня враги — не люди. Надо же как-то абстрагироваться от всего этого.

Заваливается Кинг. Глаза у него белые, а изо рта вот-вот пойдет пена. Ни разу не видел его таким.

— Привет, уроды. Сейчас вы сдохнете.

Он вырывает «форт» и каким-то чудом разводит руками.

— Ну что, будем мочить в сортире? — ствол напротив немытого черного лба, и в тот же миг — выстрел.

Голова лопается, как перезрелый арбуз. За простреленным затылком отваливается побелка.

— Огонь!

Я зажмуриваю глаза.

… В ушах — эхо и кровь. На стене и лице — мозги».

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть