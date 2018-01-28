28.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон: Донбасс вернется на Украину после выборов 2019 года

Нынешняя украинская власть не заинтересована в возвращении Донбасса из-за большого количества негативно настроенного электората, проживающего там.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский издатель и политик Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, власть понимает, что в случае возвращения региона в состав Украины до будущих выборов, у нее не будет никаких шансов. Точно также, уверяет Гордон, в 2014-м году «лишним» регионом оказался Крым.

«Сегодняшняя украинская власть не заинтересована в реинтеграции Донбасса, потому что выборы президента и парламента в 2019-м году и, если Донбасс до 2019-го года войдет в состав Украины, это значит, что люди, которые там живут, будут тоже принимать участие в выборах, будут голосовать. А голосовать они будут не за нынешнюю власть. Поэтому до выборов 2019-го года Донбасс, оккупированный россиянами, в составе Украины не окажется. Также, как и Крым не нужен был перед выборами президента Украины и парламента… До выборов 2019-го года возврат Донбасса не состоится, потому что это будет означать огромное количество голосов против нынешней власти», — заявил Гордон.