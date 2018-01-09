 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 549 просмотров
Общество, Украина

Гордон не исключает, что гомосексуалисты уже стали большинством


Известный киевский журналист Дмитрий Гордон признался, что дружит с геями и считает их очень талантливыми людьми.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом, Гордон подчеркнул, что является сторонником классических отношений, но уже не уверен, что таких большинство.

«Я уже не знаю, я сексуальное большинство или я уже сексуальное меньшинство. Я очень терпимый, толерантный человек, я абсолютно признаю право любого человека заниматься сексом так, как ему хочется, с кем ему нравится — это его личное дело. Я с уважением отношусь к геям — это талантливые, замечательные люди, у меня много друзей геев, и я не вижу никакой проблемы в этом», — заявил Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть