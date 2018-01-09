09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон не исключает, что гомосексуалисты уже стали большинством

Известный киевский журналист Дмитрий Гордон признался, что дружит с геями и считает их очень талантливыми людьми.

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Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом, Гордон подчеркнул, что является сторонником классических отношений, но уже не уверен, что таких большинство.

«Я уже не знаю, я сексуальное большинство или я уже сексуальное меньшинство. Я очень терпимый, толерантный человек, я абсолютно признаю право любого человека заниматься сексом так, как ему хочется, с кем ему нравится — это его личное дело. Я с уважением отношусь к геям — это талантливые, замечательные люди, у меня много друзей геев, и я не вижу никакой проблемы в этом», — заявил Гордон.