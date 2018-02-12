12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон потребовал закрыть путь на ТВ националистическим макакам

Киевский журналист Дмитрий Гордон, в прошлом активно поддерживавший Майдан, раскритиковал телеэфиры, на которые приглашают одиозных националистов типа Вятровича, Ницой и прочих.

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Так, в эфире телеканала NewsOne он назвал их макаками, которые вместо реальных дел спорят о том, кто из них больший украинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сидят гиббон, мартышка, шимпанзе, орангутанг и прочая макака — люди, которых нельзя подпускать к телевидению на пушечный выстрел. Нельзя, чтобы телеканалы показывали людям их интеллектуальный, моральный уровень, потому что дурные примеры тоже заразительны. Сидят негодяи, разжигатели межнациональной розни и спорят о низменных вещах, о которых нельзя вообще говорить по телевизору», — сказал журналист.

По его словам, сегодня Украине для того, чтобы стать на ноги, нужно заниматься экономикой, а не выяснять, кто лучше — украинцы или русские, венгры или румыны, евреи или молдаване.

«Наши идиоты, которых вы приглашаете в эфир, макаки и шимпанзе, которые сидят и вместо того, чтобы спорить, как принять законы в Украине правильные, как развивать мелкий и средний класс, как сделать так, чтобы у украинцев появились деньги в карманах, наши животные сидят и выясняют, кто больший украинец, а кто меньший. И их оппоненты на полном серьезе с ними на эту тему спорят», — сказал Гордон.

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