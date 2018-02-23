23.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Гордон призвал Запад наклонить киевский режим

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон призвал Запад отказаться от поддержки его страны из-за высокого уровня коррупции власти. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, единственный способ добиться от украинской власти честности — это не давать ей деньги «под реформы» и устроить давление со стороны Запада.

«Господа европейцы, у нас в Украине очень много денег. Эти деньги бессовестным образом воруются. Нам не надо помогать, мы сами в состоянии справиться — добейтесь от нашего руководства, чтобы оно приняло правильные антикоррупционные законы. Только этого добейтесь, и вы увидите, как много в Украине денег», — сказал Гордон.

По его словам, на улицах Киева можно увидеть такие автомобили, которые и не снились европейцам.

«Вы таких машин не видели — они все у нас. Вы не видели таких денег на счетах западных, которые к вам же и приходят, поэтому европейцам и американцам я могу посоветовать одно — наклонить наше политическое руководство всеми возможными способами, чтобы оно приняло такое законодательство, при котором воровать было бы невозможно или ворующие садились бы надолго в тюрьму», — заявил призвал журналист.