09.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Крым, Общество, Политика, Украина

Гордон продолжает разоблачать бывших соратников по Майдану


Крымчане никогда не проголосовали бы в поддержку майданщиков, а потому свергнувшие Януковича путчисты решили отказаться от Крыма.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В то время в результате Майдана волной наверх вынесло людей, которые думали только о себе, а не о стране, они думали, что скоро выборы. Крым — это 3,5 миллиона населения, из которых огромное количество — избиратели, они за майданную власть голосовать не будут. Поэтому они понимали, что для того, чтобы закрепиться во власти, крымские избиратели им не нужны. Я говорю цинично, банально, но я говорю правду», — заявил Гордон

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