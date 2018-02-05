05.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Россия, Украина

Гордон проглотил язык, услышав, что русские и украинцы не враги


На одном из самых рейтинговых украинских телеканалов обнародовали шокирующую киевских пропагандистов информацию — Россия не враг, а к украинцам относится с симпатией.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, вражду между двумя государствами разжигают такие вестники киевской пропаганды, как Дмитрий Гордон.

«Для меня Россия не враг. И в данном случае то, что происходит в России по отношению к украинцам, говорит о том, что они к нам относятся с симпатией. Они к нам относятся с симпатией. А вот ваша деятельность и ваши слова — ненависть, презрение, омерзение — это же ваш лексикон на нынешнем сегодняшнем эфире, вот вы — разжигатель, по-моему», — сказала Бондаренко.

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