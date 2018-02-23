23.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Общество, Политика, Украина

Гордон в ужасе: Очень много киевлян ждут Путина


Огромное количество украинских граждан ностальгируют по Советскому Союзу и хотят видеть Владимира Путина своим президентом.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист и бывший «певец» Майдана Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы были оболванены все, а многие по прежнему оболванены. Сталина зовут и ждут, скучают по советскому времени. Считают, что Путин должен прийти к нам. Многие Путина ждут до сих пор. Вы думаете, в Киеве мало людей Путина ждут? Много!», — утверждает Гордон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон назвал Путина выдающимся государственным деятелем, равных которому давно не было в мире.

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