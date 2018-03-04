04.03.2018, Львов, Михаил Рябов

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«Город Львов – не для польских панов!» — бандеровское шествие во Львове

Около тысячи членов радикальных украинских националистических группировок приняли участие сегодня вечером в факельном шествии по случаю 68-й годовщины гибели главаря УПА Романа Шухевича. Впереди колонны был развернут огромный баннер «Город Львов – не для польских панов!» — в ответ на принятый Варшавой закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии.

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Участники шествия скандировали «Наша земля – наши герои!», «Слава нации – смерть врагам!», «Украина – превыше всего!».

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«Львов исторически считался сердцевиной украинского национализма. 4 марта мы снова всем покажем, что наш город остается крепостью национального духа и силы», — говорилось в анонсе организаторов.

«Львов – город, который был символом оккупации украинской земли. В межвоенный период украинцы ощущали себя во Львове людьми второго сорта. Студентов-украинцев выбрасывали из университетов, украинских патриотов выгоняли с госслужбы, закрывались украинские школы, издевались над нашим национальным духом и традициями. Польские шовинисты применяли массовый террор против украинцев. И этот террор остановил Роман Шухевич, который первый во Львове дал отпор польскому шовинизму и показал, что украинцы никогда не становятся на колени», — сказал экс-депутат Верховной Рады Юрий Михальчишин.

«Нас снова пытаются ставить на колена. В свое время Спасителя продали за 40 сребреников. А нас с вами кое-кто во Львове хочет продать за 30 злотых! Мы будем чинить сопротивление!» — закричал националист.

Тарас Хаммер, руководитель львовской ячейки «Правого сектора», пояснил смысл баннера, адресованного полякам.

«Наш баннер – предупреждающий шаг для того, чтобы тут не произошел сценарий, который был в Донбассе. Сначала «русские, русскоязычные жители», а потом непонятные люди в зеленой форме», — сказал «правосек».

Ранее власти Польши заявили, что не видят будущего в Евросоюзе для Украины, героизирующей террористов из ОУН-УПА.