 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Госбюджет Украины начнет разваливаться уже в первом квартале года


Судьба украинского финансового рынка печальна — Украину ждут серьезные потрясения, от которых не спасет даже кредит МВФ.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, отметивший потенциальную опасность нынешнюю нестабильность курса гривны.

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