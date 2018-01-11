11.01.2018
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Госбюджет Украины начнет разваливаться уже в первом квартале года
Судьба украинского финансового рынка печальна — Украину ждут серьезные потрясения, от которых не спасет даже кредит МВФ.
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Об этом на своей странице в Facebook пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, отметивший потенциальную опасность нынешнюю нестабильность курса гривны.
«Чего греха таить, судьба украинского рынка печальна, впереди нас ждут еще большие потрясения. А, учитывая макроэкономические показатели и отказ нардепов принимать законопроект «Про ринки капіталу та регульовані ринки», Кабмину В.Гройсмана не следует оттягивать начало переговоров о реструктуризации госдолга. Ведь уже в I квартале 2018 года госбюджет-2018 начнет разваливаться. Кредит МВФ нас не спасет, а регионы продолжат просить и просить у Киева денег. Печатный станок включен и работает. И все только и требуют выпускать, выпускать, выпускать ОВГЗ (гособлигации), чтобы, увеличивая внутренний гривневый долг, хоть как-то выполнять социальные обязательства», — предупреждает экономист.
Метки: Александр Гончаров, госбюджет Украины-2018, Девальвация гривны
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21:26 10 январяСотрудники СБУ используют сервис VPN, чтобы зависать в запрещенных «Одноклассниках»
20:54 10 январяБизнесмен из России отсудил товарный знак у Roshen
19:40 10 январяВ Киеве не видят проблемы в том, чтобы дойти до Дона и забрать у России Кубань с Воронежем
15:47 10 январяИностранный сухогруз врезался в российский боевой корабль
15:41 10 январяРоссийский политолог обьяснил, почему у Москвы связаны руки на Украине
15:16 10 январяУкраина «заволокитит» принятие закона, объявляющего Россию «агрессором»
14:54 10 январяПервой жертвой европейского иска к РФ станет Украина
14:36 10 январяМеджлисовцы угрожают сорвать чемпионат мира по футболу
13:44 10 январяРоссия определилась со своими врагами
13:38 10 январяГосдума отказалась признать преступными действия Горбачева и Ельцина
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12:49 10 январяЗачем корабли США зачастили в Одессу
12:32 10 январяЖириновский подозревает, что коммунисты воспользовались полупьяным состоянием его фракции
12:27 10 январяВторой комплекс С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
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13:48 5 январяСБУ схватила экс-министра здравоохранения Крыма
11:55 5 январяНа Украине хотели спровоцировать ядерный конфликт РФ с Францией и Британией
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