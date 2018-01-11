Госбюджет Украины начнет разваливаться уже в первом квартале года

«Чего греха таить, судьба украинского рынка печальна, впереди нас ждут еще большие потрясения. А, учитывая макроэкономические показатели и отказ нардепов принимать законопроект «Про ринки капіталу та регульовані ринки», Кабмину В.Гройсмана не следует оттягивать начало переговоров о реструктуризации госдолга. Ведь уже в I квартале 2018 года госбюджет-2018 начнет разваливаться. Кредит МВФ нас не спасет, а регионы продолжат просить и просить у Киева денег. Печатный станок включен и работает. И все только и требуют выпускать, выпускать, выпускать ОВГЗ (гособлигации), чтобы, увеличивая внутренний гривневый долг, хоть как-то выполнять социальные обязательства», — предупреждает экономист.