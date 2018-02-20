20.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен. Гройсман пообещал взять еще

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 1 января составила 2,14 триллиона гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сказала председатель Госказначейства Татьяна Слюз во время публичного отчета деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2017 год.

«Безусловно, государственный гарантированный долг на самом деле уже достигает триллионов. На сегодняшний день, а именно по состоянию на 1 января 2018 года, он составил немногим более 2 триллионов гривень, а именно 2,14 триллиона гривень. Когда посмотреть на 1 января 2016 года, то он составлял 1 триллион 600 млрд грн», — сказала Слюз.

По прогнозу Министерства финансов, прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга к концу текущего года составит около 747,6 млрд гривень, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года. По прогнозам Минфина, к концу 2018 года соотношение государственного долга к ВВП вырастет из ожидаемых 75,6% в 2017 году до 82,4%. В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

В свою очередь, сегодня премьер-министо Украины Владимир Гройсман пообещал, что сотрудничество страны с МВФ будет продолжено.

«Мы будем продолжать сотрудничество с МВФ. Будем поддерживать макрофинансовую стабильность, привлекать инвестиции и наращивать экспорт», — сказал Гройсман во время конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».