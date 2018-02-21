21.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Политика, Россия

Госдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса


Фракция ЛДПР отказалась голосовать за  соглашение об отношениях России и Гондураса, которое было сегодня ратифицировано Госдумой РФ.

«Насколько мне известно, это государство постоянно выступает в ООН с антироссийскими действиями», — сказал депутат Павел Шперов.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков признал его правоту.

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«По ряду вопросов, которые имеют для нас существенное значение, включая тематику, связанную с конфликтом на юго-востоке Украины, Гондурас следует в кильватере США. Но есть темы, по которым мы взаимодействуем достаточно эффективно и отнюдь не на радость нашим американским коллегам.

Договор должен стать якорем, который позволит более эффективно удерживать представителей этой страны от следования всегда и во всем установкам из Вашингтона», — пояснил Рябков позицию МИД.

В итоге Госдума поддержала ратификацию.

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