20.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, ЕС, Политика, Украина

Гости из Дании опровергли вранье Киева о «террористах» в Донецке


Украинская пропаганда врет, называя ДНР «террористической организацией», —  республика смогла превратиться в самостоятельное государство, в котором живут обычные люди.

Об этом сегодня на пресс-конференции по результатам встречи с главой ДНР заявил представитель общественной организации «Народная дипломатия»  (Королевство Дания) Хендрик Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что государство и город развивается. Это уже настоящее государство со своей правительственной системой, инфраструктурой. Улицы убраны, дороги отремонтированы, даже снегоочистительное оборудование постоянно находится на улицах. Мы видели, что больницы, школы функционируют как в нормальном государстве», — признал Вебер.

«Если просто очутиться в центре Донецка, не зная, что ты в нём, то можно подумать, что ты находишься в одном из больших городов Европы. Но, к сожалению, уже в 2 км находится линия фронта, на которой постоянно умирают люди, обстреливают ракетами жилые районы», — добавил общественник.

По его мнению, диалог с республиками – это единственный вариант окончить войну:

«И речи быть не может о том, что здесь живут «сепаратисты и террористы». Здесь живут люди, с которыми нужно налаживать диалог, которых нужно услышать и понять. Диалог – это то решение, которое должно здесь присутствовать в первую очередь для того, чтобы европейские правители прекратили поддерживать Киев и посмотрели правде в глаза, что здесь происходит на самом деле», — сказал Вебер.

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