25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, СМИ, Украина

Грибаускайте обнадежила украинцев: стать членом ЕС — это реально


 

Для Украины возможность стать членом Евросоюза реальна, все зависит от ее усилий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью Литовскому радио и телевидению.

Отвечая на вопрос о европейских стремлениях Украины, Грибаускайте отметила, что в свое время и Литва не могла представить, что за десять лет от начала разговоров о членстве в ЕС будет его полноправным членом.

«Я думаю, что это реально для любой страны. Все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна, что открывается на поворотах истории», — подчеркнула она.

Однако, по словам Грибаускайте, мобилизация всех усилий страны на этом пути является крайне важной.

«Для украинского народа эта надежда должна сохраняться. И нашим долгом является помочь им в достижении их целей», — отметила президент Литвы.

При этом она выразила надежду, что между европейскими целями и будущим Украины не будет никаких противоречий.

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