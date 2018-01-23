23.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Гривна обрушится, как только Украина начнет выплату долгов «Газпрому»

В 2018 году Украину ждёт новый виток обрушения гривны, связанный, в частности, с необходимостью выплаты неустоек перед «Газпромом».

Об этом в эфире украинского «Первого делового телеканала» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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«Это не только на украинцах, но и на стране может плохо отобразиться, потому что мы знаем, что в этом году – пик выплат внешних кредитов, плюс ещё добавляется два миллиарда долларов, которые надо выплатить однозначно, если не оправдаются прогнозы «Нафтогаза» об успехе по транзитному договору.

Плюс, есть так называемый долг перед Россией в три миллиарда долларов, идёт суд в Лондоне. И, если по нему будет решение, то это будет ещё дополнительная нагрузка», – заявил он, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, стоит ждать общего ухудшения ситуации в стране.

«Это больше риск для населения в том плане, что будет девальвация гривны, может ухудшиться экономическая ситуация», – отметил Корольчук.