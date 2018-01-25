25.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Гривна продолжит обвал


Если не удастся назначить руководителя Нацбанка Украины и договориться с Международным валютным фондом, то гривну ожидает очередной обвал.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра экономично-правового анализа и исследований политических рисков CLAPRI Михаил Дяденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При оптимистическом сценарии, то есть утверждении председателя Нацбанка и открытия финансирования от МВФ, курс весной может составлять 29 — 30. Если же развитие ситуации пойдет по пессимистическому сценарию, то есть мы не достигнем соглашения с МВФ, будут в связи с приближающимися выборами политические потрясения, то курс может опуститься до 32 — 33 гривен за доллар к весне», — прогнозирует эксперт.

В настоящее время курс украинской валюты составляет почти 29 гривен за один доллар.

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