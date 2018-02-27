27.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман хочет попасть в будущую Раду сам и протащить туда своих людей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он сказал всегодня не встрече с журналистами региональных СМИ в Киеве, сообщает «Правительственный портал.

«Буду участвовать в следующих парламентских выборах. Я планирую это сделать. Я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений, в частности, вопрос новой системы … Задач очень много, и я планирую участвовать в этих выборах для реализации этих задач», — подтвердил Гройсман.

Также премьер заявил, что нужно до парламентских выборов изменить избирательную систему.

«Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, чтобы это были открытые партийные списки», — сказал премьер.