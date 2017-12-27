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27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Скандал, Украина, Финансы, Экономика

Гройсман хочет уволить главу «Укроборонпрома» за долги по зарплате


Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за увольнение руководителя «Укроборонпрома» Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил во время заседания Кабмина 27 декабря, сообщает Правительственный портал.

Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.

«Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривали вопрос задолженности, Судостроительный завод имени 61 коммунара, Николаев. Я дал поручение правительству, подписал, по погашению задолженности перед коллективом руководителю „Укроборонпрома“. Контрольный срок 25 декабря. Сегодня 27 декабря, задолженность не погашена. Я слышал обратную информацию, что они не могут это сделать. Я этого не понимаю», — подчеркнул он.

В связи с этим глава правительства заявил о решении подписать в среду представление на имя президента об увольнении Романова.

«Я сегодня подпишу представление на имя президента, а руководителю „Укроборонпрома“ советую сегодня уволиться самостоятельно. Сказано — не сделано — до свидания, ищите другую работу. Придет новый руководитель, он найдет решение погашения задолженности перед работающими людьми. Поэтому сегодня я поставлю этот вопрос и надеюсь на то, что президент очень быстро примет решение об увольнении людей, которые не способны выполнять функции, которые на них возложены», — отметил глава правительства.

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