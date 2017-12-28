 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Украина, Финансы

Гройсман передумал повышать зарплату военным


Постановление об увеличении денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1 января 2018 года, введут в действие на год позже.

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Соответствующее решение принял на заседании Кабмин в среду, 27 декабря, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Правительственный портал.

В пояснительной записке к документу сказано, что согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих влечет перерасчет пенсий.

В то же время постановление Кабмина об увеличении денежного обеспечения военнослужащих не определяет условия и размеры перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.

По подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, требуется дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.

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