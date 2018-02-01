01.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман передумал продавать киностудию имени Довженко

Кабинет министров принял политическое решение не продавать Национальную киностудию имени Довженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко,сообщает Правительственный портал.

«На сегодня эта дискуссия в правительстве завершена, принято политическое решение, которое поддержано и президентом, и премьером, что киностудия Довженко не подлежит приватизации. Но это не значит, что она должна остаться в том виде, в котором она сейчас есть. Потому что состояние ее ужасное», — сказал он в эфире 5 канала вечером 31 января.

По мнению Розенко, в прошлые годы киностудию сознательно пытались уничтожить, потому что она находится в центральной части Киева.

«Давайте говорить откровенно: киностудия сознательно доводилась до нищеты, чтобы наступил этап, когда можно было бы сказать: ну вот видите, ничего нет, все развалено, давайте построим там торговый комплекс или элитный квартал недвижимости… Ее сознательно убивали и доводили до нищеты в течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка», — сказал он.

Розенко добавил, что в ближайшее время Министерство культуры, Госкино совместно с киностудией намерены разработать проект стратегического плана ее развития и модернизации.

Напомним, киностудия Довженко была основана в 1925 году. Здесь снимали такие гедевры отечественного кино, как «Земля» Довженко, «В бой идут одни старики» Быкова, «Тени забытых предков» Параджанова, «Вавилон ХХ» Миколайчука.

В конце января на экраны вышел новый фильм киностудии под символическим названием «Сказка о деньгах».