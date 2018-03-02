02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман пообещал, что с газом полегчает к женскому дню

6-7 марта ситуация с газом будет стабилизирована, пообещал сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на вторник, максимум на среду будет стабилизирована», — обещает он.

Как пояснил Гройсман, сегодня вступил в действие 5-дневный план, сформированный на такие случаи (падение давления газа в трубе из РФ).

«Ситуация абсолютно контролируемая и мы уверены, что все будет абсолютно стабилизировано», — уверяет премьер.

При этом Гройсман обвинил «Нафтогаз» в том, что из-за этого страдают простые граждане.

«Мне очень жаль, что из-за того, что не было предвидения со стороны НАК „Нафтогаз“, сегодня несколько страдают люди. Нужно думать головой о том, что контракты — это хорошо, но когда зима, то людям должно быть тепло и горячая вода. Это главное, о чем должен думать чиновник, и я им всегда буду об этом напоминать», — заявил премьер.

Ранее Петр Порошенко призвал украинцев «прикрутить тепло» в домах.