13.01.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова

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Гройсман посоветовал жителям ЛДНР ехать за своими пенсиями на Украину

Выплаты пенсий жителям неподконтрольных киевскому правительству районов Донбасса могут быть осуществлены только на территории, подконтрольной Украине, и никак иначе. Тем пенсионерам, которые живут в ЛДНР и не могут выехать на Украину, о своих пенсиях стоит забыть.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с жителями Мариуполя в ходе рабочей поездки в Донбасс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всем людям, которые действительно заработали свою пенсию, начисления идут. Главная проблема состоит только в том, чтобы верифицировать этих людей на неподконтрольной Украине территории», – заявил Гройсман.

Премьер-министр объяснил, что данная процедура должна быть проведена для того, чтобы понять, кому конкретно государство должно платить, как платить и каким способом.

«Выплаты ведь не заблокированы же, но они могут быть осуществлены только на нашей территории, на территории, подконтрольной Украине. Ведь только тут можно верифицировать человека, убедиться, что он получил свою пенсию», – подчеркнул он.

Гройсман признаёт, что на данный момент система выплаты пенсий жителям Донбасса не совершенна и требует доработок:

«В этом действительно есть системная глубочайшая проблема. Эти люди не виноваты в том, что их временно оккупировали, и я это прекрасно понимаю. Но как доставить туда деньги, как там совершать выплаты, чтобы это было безопасно, такого механизма на сегодняшний день нет. Мы постоянно об этом думаем, но, к сожалению, решение этих вопросов не зависит от нашей воли», – подытожил он.