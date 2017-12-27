27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман потребовал от своего министра энергетики дать Украине «нормальный, качественный уголь»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал задание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику обеспечить безубыточность шахт, нарастить добычу собственного угля и поручил в трехмесячный срок предоставить соответствующие предложения и пошаговый план.

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Соответствующее заявление он сделал на заседании КМУ 27 декабря, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Правительственный портал.

«Наша стратегия — уменьшить потребление антрацита с первого дня, ведь мы очень зависимы от территории которую не контролируем. Надо наращивать добычу собственного угля. Необходимо, чтобы,фактически с января 2018 года по каждой шахте была проведена соответствующая кампания. Даю, буквально, три месяца. Я имею в виду предложения и пошаговый план. Должен быть четкий понятный результат для отрасли, для шахтеров, для правительства», — подчеркнул Гройсман.

Премьер обратил внимание на то, что шахты должны быть безубыточными, шахтеры должны получать нормальные зарплаты, кроме того, Гройсман считает целесообразной достройку шахты в Нововолынске.

«Дайте Украине нормальный качественный уголь», — обратился он к Насалыку.