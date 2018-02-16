16.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман придумал украинским спасателям новую форму

Кабинет министров Украины утвердил описания и образцы новой форменной одежды, соответствующие знаки различия лиц рядового и начальственного состава службы гражданской защиты, а также нормы обеспечения форменной одеждой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, проект соответствующего акта был разработан ГСЧС во исполнение части второй статьи 111 Кодекса гражданской защиты Украины.

«Так, в распоряжении украинских спасателей и спасательниц будут утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопчатобумажные штаны, рубашки голубого и белого цвета и плащ-накидки. Кроме того, на форме будут нашивки с надписью ГСЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины и веточки калины. Будут изменены цвет и форма погон», — говорится в сообщении.

До этого времени лица рядового и начальственного состава службы гражданской защиты обеспечивались форменной одеждой в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 23 августа 2005 года № 795 «Об утверждении описания и образцов форменной одежды и соответствующих знаков различия личного состава органов и подразделений гражданской защиты и норм обеспечения форменной одеждой», которая потеряла актуальность в связи со вступлением в силу Кодекса гражданской защиты Украины, и признания утратившим действие Закона Украины «О правовых принципах гражданской защиты».