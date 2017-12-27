27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман пригласил польского премьера в Киев — будет склонять к «стратегическому партнерству»

Украина и Польша взаимно настроены на ведение диалога и на стратегическом партнерстве между странами.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Володимр Гройсман по результатам телефонного разговора с новым премьером Польши, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Правительственный портал.

«Провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий. Мы подтвердили взаимную настроенность на диалог и стратегическое партнерство. Пригласил коллегу посетить Киев в удобное время», — сообщил Гройсман.