25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

Гройсман запретил украинским чиновникам начислять себе баснословные премии


Кабинет Министров Украины изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным начисление чрезмерных премий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 января, сообщает Правительственный портал.

В частности Кабмин одобрил постановление “Об упорядочении структуры заработной платы работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2018 году”.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя решение, подразумевается четкое соблюдение существующего законодательства.

“Речь идет о невозможности чиновников начислять себе ”баснословные“ премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки. Когда на местах люди будут получать качественный сервис от чиновника, тогда можно будет говорить о (дополнительном) поощрении”, — подчеркнул Гройсман.

Одновременно, другим решением Кабмин увеличил долю оклада в структуре заработной платы чиновников с 30 до 50% с 1 января 2018 года.

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