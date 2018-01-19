19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Грудинин о Донбассе: Русские должны жить с русскими

Россия помирится с Украиной, но при этом Донбасс не обязательно должен входить в ее состав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин.

«Я считаю, что мы с Украиной родственные народы, и рано или поздно мы будем жить в мире и согласии. А люди на Донбассе должны определиться, и их решение должно стать основополагающих для всех, кто сейчас пытается играть в эту игру. Русские должны жить с русскими», — сказал Грудинин.

Он полагает, что Минские соглашения «не состоялись».

«Я убежден, что они не были реализованы по вине украинской стороны. Но есть право нации на самоопределение. Если люди хотят жить в независимом государстве, им нужно дать такую возможность. Если они хотят присоединиться к какому-то государству, это тоже должно быть востребовано», — сказал Грудинин.

Он также выступил за приоритетное право на трудоустройство в России для русскоязычных и упрощенное получение гражданства для беженцев с Украиной.

«У меня 13 семей приехало с Донбасса. Их дома там разбомбили. Сейчас они живут в благоустроенном жилье, но есть проблема оформить им гражданство, хотя они носители русского языка. Они даже вид на жительство не могут получить. Это недопустимо», — сказал Грудинин.