17.02.2018, Москва, Валентин Филиппов

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Грудинин прячется от тюрьмы, – Олег Матвейчев

«Крым не наш» — как развести американцев на деньги. Собчак – весёлая лошадка или кремлёвская мартышка? Проводы КПРФ – будем помнить.

О том, как проходит предвыборная кампания в регионах России, как привлекается молодёжь, а штабы КПРФ игнорируют своего кандидата, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказывал политтехнолог Олег Матвейчев.

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Валентин Филиппов: Олег, здравствуйте. Заметил особенность нынешних выборов президента России. Я помню в прошлые годы — молодёжные организации, «Наши», какие-то байк-шоу. В общем, активно молодёжь принимала участие в выборах. Сейчас, у меня такое впечатление, молодежь не привлекается практически. О чём это говорит? Что повзрослела аудитория президента?

Олег Матвейчев: На самом деле, очень много молодёжных программ, может быть они не такие яркие. Задача ставится не на то, чтобы вызвать какое-то обсуждение в сети, создать какой-то провокационный сюжет для средств массовой информации, а задача состоит в том, чтобы вовлечь какое-то количество молодых людей в работу.

Поэтому существуют там всевозможные «Добровольцы России» и другие разные организации, которые сейчас работают волонтёрами. Там, собирали подписи, сейчас они занимаются информированием о выборах, ходят по домам, ищут пожилых людей, инвалидов и так далее. Собирают с них заявления о том, чтобы выносные урны приносили и так далее.

То есть такого рода работа, которой люди сами проникаются, она тихая может и незаметная, но она более масштабная даже, чем те движения «Наши» и так далее, которые раньше давали только поверхностный эффект.

А так ещё в сетях разные флеш-мобы и квесты происходят. В общем движуха идёт определённая молодёжная, всё нормально. В этой среде тоже работают, тем более, что по социологическим данным в молодёжной среде рейтинг Путина не отличается от пожилой или зрелой аудитории.

Это признает даже оппозиция, я видел на радио Свобода такой сюжет, где социологи оппозиционные сидели и плакали горючими слезами, что типа мы вот сделали исследование, мы думали молодёжь – это наше всё, это наши так сказать золотые кадры, они же молодые, они должны быть бунтарями, а там такая вата, там Крымнаш, да там … ой, такой ужас… «мы упустили молодёжь».

Валентин Филиппов: Откуда в России берутся люди, которые выходят с лозунгом «Крым не наш», давайте его отдадим? Как минимум, негуманно отдать Крым, негуманно 2,5 миллиона населения взять и отдать к фашистам, там где их будут всех судить и сажать, причем, этому есть доказательства, кого ловят – того сажают, лет 15 дают.

Олег Матвейчев: Дело в том, что не все, которые называют себя политиками, являются политиками на самом деле. Политик – это человек, который, как бизнесмен. Бизнесмен вкладывает свои деньги, свои капиталы в ту отрасль, ту тему, которая будет приносить ему максимальную прибыль, точно так же и нормальный политик, он должен вкладывать в то, что принесёт ему максимальное количество голосов или рейтинга. Он должен держать нос по ветру и свой символический капитал вкладывать в такого рода темы.

Но мы знаем, что существует ряд людей, которые называют себя политиками, но чаще всего они являются доктринёрами и они исповедуют определённые, как им кажется, ценности или мировоззрение и дальше, как говорится, трава не расти.

Они могут ориентироваться только на тех людей, которые исповедуют то же самое, либо есть заказчики у них. Грубо говоря, если заказчик, то это уже не политик, а бизнесмен, который рядится в одежды политика. Если человек знает, что его клиент, который платит ему деньги, он хочет определённый товар, он будет этот товар давать.

Валентин Филиппов: Либералы могли бы быть, как минимум хитрее. Да, он предатель, но я же не буду выходить и говорить: «Выберите меня, я вас всех предам». Надо выйти, сказать «Ребята, мы все молодцы» – а потом тихонько продать Родину.

Олег Матвейчев: Так можно делать, так делали, мы знаем политиков на Украине, да и помните ту знаменитую фразу Филатова «Обещайте всё, что угодно, вешать будем потом».

Здесь есть двоякость такая. Сначала нужно вот этим западным партнёрам, которые вкладываются в кампанию, помогают привести к власти, очень чётко доказать, что ты свой, дать им определённый сигнал, что ты мыслишь как они, что ты исповедуешь их ценности. Если ты этот сигнал не дашь – они тебя не заметят.

Если ты выступаешь сразу изначально за то, что «Крым наш» то они тебя просто не заметят, и всё. Поэтому изначально всё равно нужно показать, съездить там на какой-нибудь завтрак в Белый дом, походить там по кабинетам, поучиться в Йельском университете как Навальный и так далее. То есть с ними затуситься, чтобы они тебе доверяли.

Потому что, если ты такой циничный, что ты можешь обмануть собственный народ, то есть заявлять что «Крым наш, наш, наш», а потом прийти к власти и его кому-то отдать, то кто сказал, что ты не такой же циничный чтобы кинуть тех же американцев?

Да, они тебе помогали прийти к власти, они тебе давали, прекрасно. Но когда ты получил огромное количество ресурсов, пришел к власти, я уже не говорю — стал президентом, но хотя бы сенатором или ещё кем-то, у тебя и так всё в шоколаде и ты после этого скажешь: «Ребята, спасибо большое, американцы, я вас очень люблю…».

Валентин Филиппов: «Это была гуманитарная помощь»

Олег Матвейчев: Да, «это была гуманитарная помощь». И они же тоже не хотят, чтобы так было. Поэтому они тоже предпочитают такие однозначные фигуры, которые чётко с ними замазаны, ассоциированы, на которых у них там компромат определённый и так далее… Политиков, которые шли под одними лозунгами, а потом продвигали другое, по всему миру сколько угодно.

Валентин Филиппов: Вернемся к ходу кампании. Я заметил особенность — штабы КПРФ, коммунистов на местах, активисты различные, достаточно преклонного возраста, они почему-то не агитируют за Грудинина. Они почему-то тоже ходят и агитируют за Путина, даже, по-моему, по собственной инициативе. О чём это вообще говорит?

Олег Матвейчев: Грудинин является выдвиженцем КПРФ, конечно же. Это плод окончательной деградации Коммунистической партии.

Валентин Филиппов: Но КПРФ не знает об этом в своей массе, я так понимаю.

Олег Матвейчев: Теперь уже знает, конечно же, но не поддерживает. Ведь большая часть людей из Коммунистической партии — это не та прожженная верхушка, которая коммерциализирована полностью. Это люди, действительно свято верящие в коммунистические идеалы, в марксистскую идеологию.

Многие из них бывшие члены партии, которые свой партбилет никуда не сожгли, сквозь 90-е годы пронесли его, верят в эти самые свои идеалы, и когда они видят, что миллиардера выдвигают от Коммунистической партии, у многих возникает стихийный протест, и многие из них, безусловно, отказываются голосовать за Грудинина и агитировать за Грудинина, а поддерживают Путина.

Но Грудинин будет добирать своё за счёт либерального электората. Сейчас вы видели, что активно Грудинина поддержали американцы. Это и Макфол выступил, и Вашингтон Пост, и Ходорковский.

Возьмите вот паблики Ходорковского, МБХ-медиа в сети, и везде один Грудинин сплошной. Комплиментарно высказался Навальный, сам Грудинин по отношению к Навальному комплиментарно высказался. Новая газета вчера напечатала комплиментарный материал про Грудинина, и так далее.

То есть, из него пытаются сделать таран для Путина либеральные проамериканские силы. В него вложились очень серьёзные люди. Ну и изначально, собственно, тусовка, к которой он принадлежит, это частично Абрамович, но самое главное Арас Агаларов, ну, прежде всего, это лидер всей азербайджанской диаспоры в стране, и одновременно человек, который в США очень долгое время прожил, пробыл и так далее. Является другом Трампа, кстати говоря. И в этом смысле эта тусовка, она там вся сейчас очень сильно вкладывается в Грудинина.

Поэтому, конечно, часть коммунистов от него отошла, но, он будет добирать за счёт либералов, за счёт некоторых наших, так сказать, полупатриотов, которые тоже рядятся в патриотические одежды, но, на самом деле, тоже выступают таранами для Путина, и Грудинин их тоже всех собирает под свои знамёна.

Валентин Филиппов: Почему-то считается, что главный оппозиционер — Алексей Навальный. Кому, скорее всего, свои структуры он в помощь кинет? Ксении Собчак, Грудинину?

Олег Матвейчев: Это уже абсолютно решено. С Ксенией Собчак он абсолютно разругался, он считает её кремлёвской мартышкой, которая специально придумана, чтобы расколоть либеральный электорат. Поэтому ей доверия никакого нет. Поэтому Собчак, кстати, и старается доказать тем же американцам и так далее, что она своя и не надо её с Путиным ассоциировать.

А Грудинин, они абсолютно чётко понимают, что это человек, который в случае чего может пойти до конца, что он действительно абсолютно противоположен Путину. Собственно, он почему побежал срочно на президентские выборы? У него же проверка в октябре началась налоговая и его вообще в тюрьму могли просто посадить за неуплату налогов с сельхозземель…

Он быстро кинулся искать спасения в политике, чтобы предстать потом политической жертвой, жертвой произвола. Нашёл зюгановцев, договорился с ними и так далее.

Поэтому для него вопрос жизни и смерти — набрать какой-то результат, для того, чтобы потом этот результат, что называется, продать. Сказать: «Ребята, вы меня не трогайте по налогам и по всему, а я буду тихий, лояльный, спокойный и никуда там не пойду, и никого не буду трогать».

Поэтому сейчас он работает на этот результат и Навальный будет ему помогать увеличить этот результат. Грудинин высказался за Навального, Навальный всем своим дал сначала команду не критиковать, а потом разрешил всем штабам, если они хотят и если у них есть такое желание и возможность, спокойно идти и наблюдателями в штаб Грудинину и так далее, и так далее.

Ну а ещё реплику скажу по поводу всей этой идеологии Навального — «всё поделить» или, там, «зарплата полетела в виде фейрверка». Это, к сожалению, для безграмотных людей иллюзии, которые распространяются. Про депутатов, которые много получают и так далее.

Нужно просто понимать, что на все органы государственной власти в России тратится 6% бюджета. Если представить, что не будет президента, его не кормить там, ни администрации президента, всевозможных таможенников, органов там и так далее, Госдумы не будет, всех депутатов с зарплатами и так далее, то сэкономленных денег будет 6%. Грубо говоря, у вас 100 рублей в кармане, будет 106 рублей.

Богаче вы от этого не станете, а государства не будет. Ну а если не будет нашего государства, значит, возникнет чьё-то чужое и придётся кормить чужое государство, вот и всё. А что такое без государства – это нам показывает прекрасно Украина или там Ливия.

Валентин Филиппов: Да, да.

Олег Матвейчев: Сирия показывает, что такое жить без государства. Поэтому те, кто любят всё это экономить и думают, что он там разбогатеет сильно, он сильно ошибается. Хочешь быть богатым? Зарабатывай деньги сам, а не думай, что тебе их кто-то даст или там что-то у тебя украл.

Валентин Филиппов: Ну что, американцы печатают, и всё у них получается.

Олег Матвейчев: Ну, это тоже своего рода заработок, это вложения, которые они сделали в своё время в свою военную промышленность и в дипломатию свою, когда развели всех аккуратно в Европе, что и Гитлеру помогали, и Сталину помогали — и тем, и другим, и всех друг на друга натравливали. Это ж тоже всё были деньги, которые они вложили в того же Гитлера, в том числе. Это инвестиции. Эти инвестиции им принесли потом возможность стать мировой державой.

Валентин Филиппов: Но я им всё равно не завидую. В результате они с Россией поругались, а жить в ссоре с Россией – это не лучшая судьба.

Олег Матвейчев: Кто с Россией поссорится, трёх дней не проживет, — да, у них впереди много проблем.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Огромное спасибо, звоните, мы тоже позвоним.

Олег Матвейчев: Звоните тоже, да, выборная кампания впереди.