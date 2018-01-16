16.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Грудинин выступил за то, чтобы принять ЛДНР в состав России

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин заявил, что выступает за присоединение республик Донбасса к России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне естественно было бы удовлетворить желание населения Донбасса вернуться в Россию. Или по крайней мере признать их независимость. Потому что мнение людей – это главное. Люди должны высказывать свое мнение на референдумах, которые должны стать основой демократии», — сказал Грудинин сегодня на пресс-конференции в Москве.

Более подробно он не стал отвечать, а предложил ознакомиться со своим сегодняшним интервью газете «Советская Россия».

«Конечно, Минские соглашения сыграли важную роль в прекращении геноцида населения этих республик. Но боевые действия там продолжаются, пусть и не с таким количеством жертв среди мирного населения. Бандеровские недобитки ежедневно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, в результате чего страдают и гибнут простые люди. Минские соглашения превратились в некую ширму для подготовки силового решения «проблемы Новороссии», — говорит Грудинин в этом интервью.

«Если население Донбасса (преимущественно русское) проявит волю к возвращению в состав России, то мы обязаны самым серьезным образом рассмотреть эту возможность. Если мы приняли в состав России Крым, то вполне естественно было бы удовлетворить желание населения Донбасса вернуться в состав России», — подытожил кандидат в президенты.