18.01.2018, Минск, Владимир Гладков

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Грызлов призвал Донбасс готовиться к наступлению ВСУ

Принятие Украиной закона «О реинтеграции Донбасса» обнажает недоговороспособность и агрессивную политику Киева по отношению к ЛДНР.

Такое мнение в четверг высказал журналистам полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов – военное подавление Донбасса», – сказал Грызлов.

«Для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне», – добавил он.

«Для России, которая объявлена агрессором, это ещё одно доказательство нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства. Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию», – считает полпред.