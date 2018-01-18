18.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Губарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР

Принятый сегодня в Раде закон о так называемой «реинтеграции Донбасса» фактически означает отказ Киева от Минских соглашений, что развязывает России руки в вопросах признания республик Донбасса.

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Об этом на своём телеграмм-канале заявил лидер сообщества «Новороссия» Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается России, то у неё после фактического отказа Киева от Минских соглашений развязаны руки. Считаю, что РФ теперь вправе признать ДНР и ЛНР на официальном уровне.

Начать можно со встреч с главами республик, продолжить массовой раздачей российских паспортов, потом подписать договоры о сотрудничестве и так далее до официального признания и гарантий военной безопасности», – заявил Губарев.