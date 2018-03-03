03.03.2018, Иркутск, Максим Карпенко

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Губернатор: Предприняты все меры, чтобы не допустить масштабные пожары в Иркутской области

Пожары в Иркутской области, от которых часто страдают как местные жители, так и окружающая среда и инфраструктура, в этом году перестанут быть «головной болью». В области уже проводятся и запланирован ряд мероприятий, позволяющих как предупредить возгорания, так и своевременно их локализовать. Об этом в своем докладе заявил губернатор Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, главная задача при подготовке к пожароопасному периоду — это обеспечение безопасности населённых пунктов и местных жителей, а также промышленных и социально-значимых объектов, граничащих с лесными массивами.

Для этого проводится профилактическая работа, составляются паспорта населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, организовано патрулирование волонтерами и представителями органов власти.

«На сегодняшний день Министерством лесного комплекса и Региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества с участием лесоарендаторов уже создано 3 дополнительных мобильных отряда общей численностью 80 человек, на вооружении которых состоит 17 единиц техники. Указанные отряды будут привлекаться как для тушения лесных пожаров, так и для защиты населенных пунктов», — отметил Левченко.

Повысить эффективность патрулирования помогает применение беспилотников, закупленных правительством области. Также удалось увеличить количество часов авиапатрулирования — в этом году его будет на 600 летных часов больше.

На 18 человек больше станет и сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 188 человек расширится штат лесных инспекторов.

Кроме того, увеличено и количество техники, которая будет применяться при возможных ЧС. На сегодня ее готовность составляет 97%: «На территории Иркутской области сформирована достаточная группировка сил и средств РСЧС численностью 15 546 человек и 2 591 ед. техники, применение которой в настоящий момент уже спланировано. Для ликвидации ЧС в бюджете Иркутской области на 2018 год предусмотрен резервный фонд в сумме 150 млн. рублей».

Также до начала пожароопасного периода будет создана 11-я пожарно-химическая станция в Казачинско-Ленском лесничестве. На нее из областного бюджета выделено 75,6 млн.руб.

Опыт создания аналогичного подразделения в Качугском районе показал рост оперативности ликвидации пожаров в районе, а площадь пожаров снизилась в 3,3 раза.