03.03.2018, Иркутск, Максим Карпенко
  767 просмотров
Происшествия, Россия

Губернатор: Предприняты все меры, чтобы не допустить масштабные пожары в Иркутской области


Пожары в Иркутской области, от которых часто страдают как местные жители, так и окружающая среда и инфраструктура, в этом году перестанут быть «головной болью». В области уже проводятся и запланирован ряд мероприятий, позволяющих как предупредить возгорания, так и своевременно их локализовать. Об этом в своем докладе заявил губернатор Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

По его словам, главная задача при подготовке к пожароопасному периоду — это обеспечение безопасности населённых пунктов и местных жителей, а также промышленных и социально-значимых объектов, граничащих с лесными массивами.

Для этого проводится профилактическая работа, составляются паспорта населённых пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, организовано патрулирование волонтерами и представителями органов власти.

«На сегодняшний день Министерством лесного комплекса и Региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества с участием лесоарендаторов уже создано 3 дополнительных мобильных отряда общей численностью 80 человек, на вооружении которых состоит 17 единиц техники. Указанные отряды будут привлекаться как для тушения лесных пожаров, так и для защиты населенных пунктов», — отметил Левченко.

Повысить эффективность патрулирования помогает применение беспилотников, закупленных правительством области.  Также удалось увеличить количество часов авиапатрулирования — в этом году его будет на 600 летных часов больше.

На 18 человек больше станет и сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 188 человек расширится штат лесных инспекторов.

Кроме того, увеличено и количество техники, которая будет применяться при возможных ЧС. На сегодня ее готовность составляет 97%: «На территории Иркутской области сформирована достаточная группировка сил и средств РСЧС численностью 15 546 человек и 2 591 ед. техники, применение которой в настоящий момент уже спланировано. Для ликвидации ЧС в бюджете Иркутской области на 2018 год предусмотрен резервный фонд в сумме 150 млн. рублей».

Также до начала пожароопасного периода будет создана 11-я пожарно-химическая станция в Казачинско-Ленском лесничестве. На нее из областного бюджета выделено 75,6 млн.руб.

Опыт создания аналогичного подразделения в Качугском районе показал рост оперативности ликвидации пожаров в районе, а площадь пожаров снизилась в 3,3 раза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть