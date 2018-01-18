18.01.2018, Киев, Николай Кузнецов

924 просмотров

Human Rights Watch: преступления против журналистов на Украине остаются не раскрытыми

Украина игнорирует все замечания правозащитной организации «Human Rights Watch» по резонансным преступлениям против свободы слова на Украине и преследования гражданских лиц за волеизъявление.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила Татьяна Купер, исследователь Human Rights Watch на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самым главным негативным явлением на Украине в 2017 году стало ухудшение уровня свободы выражения мысли, мнений и свободы СМИ.

Правительство Украины, ссылаясь на противодействие российской агрессии в Донбассе, а также антиукраинскую пропаганду, предприняло ряд шагов по ограничению этих свобод. А точнее, в марте прошлого года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, обязывающий активистов и журналистов, которые расследуют факты коррупции, по аналогии с депутатами публично декларировать личное имущество»,− сообщила Татьяна Купер.

Татьяна Купер отметила, что позже президент Украины не только не отменил данный указ, а наоборот усугубил его.

«10 июля прошлого года, президент внёс ряд поправок, которые предусматривают отмену этого требования, но вместо этого вводит неоправданную обременительную отчётность для всех общественных организаций и лиц, которые с ними сотрудничают.

Также украинские власти не предприняли никаких реальных шагов по расследованию проправительственного сайта «Миротворец», а некоторые должностные лица открыто выступали в поддержку администрации данного ресурса», − сообщила представитель Human Rights Watch на Украине.

Также Татьяна Купер сообщила, что все совершённые преступления на Украине против журналистов и гражданских лиц остались нераскрытыми.

«В июле прошлого года СБУ, за якобы антиукраинскую пропаганду выслала за пределы Украины несколько журналистов. Также несколько их них не получили разрешение на въезд, в их числе были российские и испанские журналисты.

Убийство в 2016 году известного журналиста Павла Шеремета до сих пор остаётся нераскрытым. Как и нападение в том же году на телеканал «Интер», имеющий репутацию пророссийского ресурса.

Пытки и произвольное содержание под стражей остаются практически безнаказанными»,− рассказала Татьяна Купер.