20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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И тут Путин постарался: Огрызко пояснил нелюбовь немцев к США кознями России

В Германии, а также многих других странах Евросоюза начался рост антиамериканских настроений. Это является результатом работы России, заявил в эфире канала UMN экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

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«Путинская система влияния была достаточно эффективна… Одной из целей было внесение раскола между США и Европой… Вспомним сейчас уровень антиамериканизма в той же самой Германии, Австрии… Тут можно пройтись по всем, Францию возьмите…

Это просто поражает! Страна, которая обеспечивает их безопасность, во многих группах общества считается главных врагом. Представляете!» — сказал Огрызко.

«Это, по-моему, очень хорошо спланированная и хорошо реализованная ситуация. Россией», — уверяет украинский дипломат.