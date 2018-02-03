03.02.2018, Киев, Анастасия Самойлова

4 945 просмотров

Идеолог украинских нацистов внезапно раскритиковал «национальные дружины» Билецкого и Авакова

Украинский национализм в нынешнем его виде, в особенности, после создания так называемых «национальных дружин» является ничем иным, как способом манипуляции и встраивания в олигархическую политическую систему.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире «Громадьского радіо» рассказал один из основных идеологов ультраправой партии Национальный корпус Олег Однороженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Олега Однороженко, создание так называемых национальных дружин на Украине – это следствие того, что самые крупные националистические организации стали частью политической системы:

«Необходимо понимать, что национальные дружины – это некое последствие череды процессов, в направлении которых сейчас движется наше сообщество, которое ранее называлось националистическим. В общих чертах, это выглядит так, что националистические организации, по крайней мере, самые крупные из них, попросту включились в работу политической системы».

«Национализм до майдана, до войны и во время неё позиционировал себя как антисистемную силу, то есть ту, которая не воспринимает ту государственную политическую систему, которая сложилась на сегодня на Украине, (надо называть вещи своими именами, она – советская, даже не постсоветская). Вся та матрица, которая сейчас сохраняется во всех сферах общественной жизни, это ничто иное, как последствия существования Советского Союза. Сейчас мало что изменилось», – уверен он.

Он уверяет, что национализм всегда выступал против этих вещей, якобы атакуя систему извне.

«Сейчас многие политические деятели тешат себя иллюзией, что можно примкнуть к этой устаревшей системе и продолжать проводить какие-то изменения. Создание «национальных дружин» как раз вписывается в рамки этой концепции – когда структуры, партии, организации попросту включаются в политическую борьбу и становятся политической силой», – подытожил он.