27.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Идея меджлиса устроить всеукраинский плач по Крыму провалилась

Четвёртую годовщину «Дня сопротивления Крыма российской агрессии» ведущие телеканалы Украины встретили с поразительным равнодушием. В основном, это были кратенькие прямые включения с Майдана Незалежности, где состоялся заявленный немногочисленный митинг.

Судя по картинке, организаторам не удалось набрать впечатляющую массовку. Даже украинские журналисты отмечали участие «около сотни митингующих».

Информационный телеканал «112» показал минуты на полторы прямое включение с Майдана, а телеведущая пообещала «мы будем держать вас и дальше в курсе событий», на том тема и была закрыта.

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Телеканал «Интер» 26 февраля был не менее лаконичен. Разница заключалась лишь в том, что о сходке на Майдане Незалежности было упомянуто вскользь, а оставшееся время было посвящено унылому пережёвыванию баяна «четыре года назад 15 тыщ крымчан вышли на площадь высказаться в поддержку Украины». Продолжение тема также не получила.

Выпуски передач NewsOne вот уже более суток крутятся вокруг чего угодно, не только не Крыма. По-видимому, руководство «оппозиционного» телеканала приняло для себя решение не тратить усилий на расчёсывание болячек и лишний раз не травмировать своего зрителя напоминанием об орешке, раскусить который Украина не в состоянии.

Почти четыре с половиной минуты тему Крыма полоскали черноротые бабы в вечернем выпуске ТСН на коломой-ТВ «1+1». Да и то, вместо рассказа о «дне опира» жиночки устроили говорильню, перескочив сразу в 27 февраля с появлением «зелёных человечков». Но уже сегодня крымскую тему никто не поднимал, как будто ничего и не было.

Самым плодовитым, как и следовало ожидать, помимо меджлисовских рупоров, был Пятый канал «Рошенка». Целых десять сюжетов от 6 до 33 минут эфирного времени с участием говорящих голов видных лишенцев Джемилева, Чийгоза и Умерова. Пожалуй, «Рошенка» была единственным из украинских телеканалов, разразившейся сегодня почти двухчасовой утренней «аналитической» передачей о «дне крымского сопротивления».

Что весьма странно, ибо весь вчерашний день сем Петя молчал, как рыба об лёд, а вместо него на тему «Крым – цэ Украина» бубнили мелкие политручки.

Телеканал СТБ погряз в сплошной развлекухе и о «дне спротиву» коротко упомянул во вчерашнем выпуске новостей, не сильно вдаваясь в подробности, как будто события того дня происходили где-то далеко, а не на Украине. Сегодня о Крыме не вспоминали даже на бегу.

«Новый канал» на страданиях Украины от потери Крыма вообще не заморачивался, так что шоу, скандалы, сериалы и прочая лабуда как шли, так и идут своим чередом. Какой Крым? Это было давно и неправда! Гоните прочь неприятные воспоминания – не мешайте людям наслаждаться жизнью здесь и сейчас!

На телеканале ICTV 26 февраля о Крыме вспоминали только в выпусках новостей, а сегодня на ток-шоу «Свобода слова» выпустили одного из лидеров «Оппоблока» Вилкула, сообщившего присутствующим, что «Крым и Донбасс – это две части одной большой проблемы». В процессе

общения один из свидомых дегенератов задал Вилкулу трудный вопрос «чей Крым?». «Оппозиционер» Вилкул гордо ответил: «Украинский!», пройдя тест на вшивость и избежав новой драки в кулуарах с расцарапыванием любимого «рейнджровера» гвоздём «активиста». При этом Вилкул доверительно сообщил, что знает, как за полгода вернуть и реинтегрировать Донбасс, после чего последует длительная работа по возвращению Крыма на международных площадках. На всё – про всё примерно три минуты. Краткость – с.т.

Довольно живенько 26 февраля было на еще одном порошенковском телеканале «Прямий». В гостях у анацефала Тараса Березовца побывал американский бандеровец Тарас Кузьо, давший ценный совет укропам – смело разворачивать диверсионную войну в Крыму. Собственно, у дорогого гостя из-за океана нашлось много ценных советов для братьев по маразму, но этот был самым прекрасным. Второй раз о Крыме вспомнили вечером, на ток-шоу «Разом» с участием Вересня и усатого Киселя, но не в качестве отдельной темы, а как одной из списка. А 27 февраля о Крыме больше не вспоминали.

Государственный телеканал UA: Перший приготовил двухчасовой спецпроект «До дня спротиву окупации Крима» и ещё дважды упомянул в коротких сюжетах о событиях 26 февраля 2014 года в Крыму. Уже сегодня эта тема руководство телеканала интересовать перестала.

Факт налицо: воспоминания о Крыме на УТ становятся всё жиже и жиже.

Можно с уверенностью сказать, что волнующая «меджлис» задача раздуть день 26 февраля до национальной даты, которая будет ежедневно будоражить и колоть украинское общество, провалилась. В основном, ведущие телеканалы к теме дня отнеслись формально, упомянув о «крымчанах за единство с Украиной» в новостях, не погружаясь в подробности и не утруждая себя созданием дополнительного контента. Исключения в лице казённого UA: Перший и порошенковского «Пятого», который можно считать условно казённым, скорее подчёркивают правило.

Крым ушёл, и, помимо горстки нациков и горлопанов на содержании, о полуострове теперь в Киеве предпочитают не вспоминать, или вспоминать изредка, по специальным дням. Ибо, как некогда изрёк Конфуций, когда носорог глядит на луну, он понапрасну тратит цветы своей селезёнки. Тем более, что у незалежного носорога этих самых цветов осталось совсем немного.