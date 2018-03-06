06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Инфляция на Украине превысила прошлогоднюю и продолжит рост

Инфляция на Украине уже превысила прошлогодние показатели и в ближайшее время продолжит рост. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кабмин повторяет ту же ошибку, что и в прошлом году. В январе прошлого года инфляция тоже была высокой. И вместо того, чтобы посмотреть, за счет чего она была высокой, Кабмин вместе с Минэкономразвития долгое время не признавал, что есть чисто рыночная причина повышения, а не монетарная, на что реагирует сегодня НБУ.

При этом в январе мы получили инфляцию, которая говорит о том, что она может быть даже выше, чем в 2017 году, когда она была 13,6%. По результатам января годовая инфляция уже составляет 14,1%.

И это только начало – со второй половины года начнется подготовка к выборам, и минимальная зарплата с 3600 поднимется до 4100. Инфляция будет только увеличиваться», — сказал эксперт.