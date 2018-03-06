06.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

Инфляция «сожрала» всё повышение пенсий и зарплат на Украине


Разрекламированное правительством Украины недавнее повышение пенсий и зарплат «сожрала» инфляция – население стало жить хуже, чем в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инфляция в Украине за январь составила 1,5% в годовом измерении, т.е. 15-16% в год. Это явно отличается от бюджетных планов почти в два раза. Причина – в политике правительства.

По данным Госкомстата по сравнению с январем 2017 года хлеб подорожал на 20%, молоко – на 21%, мясо – 29%, фрукты – на 39%. То есть фактически уже почти полностью «съедены»  те повышения минимальной зарплаты и индексация пенсий, которые делало правительство.

Повышение потребительских цен говорит о том, что даже после всех повышений люди стали жать беднее, чем год назад», —  сказал он.

По мнению эксперта, повышение цен в январе обусловлено политикой Нацбанка Украины, который «уронил» курс гривны по отношению к доллару США в декабре 2017 года – производители и продавцы заложили в цены декабрьский курс.

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