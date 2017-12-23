23.12.2017

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Инфляция вышла из под контроля Нацбанка Украины

Уровень инфляции на Украине в 2017 году более чем в два раза превысил показатели, которые закладывались в Госбюджете.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

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«Особенно явно в 2017 году видно, что это год высокой инфляции, которая в украинской экономике становится, пожалуй, основной проблемой. За январь — ноябрь 2017 года по сравнению с 2016 годом, по данным Госкомстата, наши потребительские цены увеличились на 14,5 процентов. Уместно напомнить, что в расчеты к бюджету закладывали 7,1 процента инфляции. Таким образом более чем вдвое превышен показатель инфляции», — подчеркнул экономист.

По его словам, текущий уровень инфляции свидетельствует не только о снижении уровня жизни, обесценивании доходов и сбережений.

«Еще более важный вывод — мы наблюдаем провал политики инфляционного таргетирования Нацбанка Украины, что очень примечательно. Мы помним, как Нацбанк доказывал всем, что он должен отвечать не за курс национальной валюты, а за темпы инфляции. Теперь возникает вопрос: как он будет отвечать при таких темпах инфляции, если Нацбанк не справился с выполнением своей главной конституционной задачи — обеспечением стабильности национальной валюты?», — добавил Суслов.