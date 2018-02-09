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Иностранцам сделали визовые послабления на границе России с Белоруссией
Госдума РФ ратифицировала сегодня протокол, в соответствии с которым граждан иностранных государств, въезжающих через Белоруссию, освободят от получения транзитных виз и заполнения миграционной карты. Это коснётся иностранных граждан, прибывающих как по суше, так и по морю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, для миграционного контроля на территории Союзного государства сохраняется обязанность заполнения миграционной карты иностранцами, следующими транзитом через территорию Белоруссии в Россию и наоборот, а также при выезде из республики в РФ иностранцами, постоянно или временно проживающим на территории Белоруссии.
По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, вопрос миграции «находится в состоянии определенного хаоса».
«Мы часто сталкиваемся с вопросами миграции, которые касаются наших соотечественников. Мы приняли ряд решений по Украине, но это не решило проблем других стран. Это касается Приднестровья и других соотечественников, которые так или иначе ждут возможной амнистии. У нас большой разделенной народ», — сказал Калашников.
Метки: Беларусь, визы, Граница, иностранцы, РФ
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