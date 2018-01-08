08.01.2018, Киев, Елена Острякова

1 126 просмотров

Иностранцы не вкладывают деньги в аграрную сверхдержаву

Иностранные инвестиции в украинскую экономику в 2017 году сократились.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы посмотрим результаты 2017 года, то общий объем внешних инвестиций стал даже меньше. Если мы не найдем путей, нас ничего не ждет в международном разделении труда, мы и дальше будем оставаться аграрно-сырьевой страной. Правительству нужно найти способы затянуть сюда инвестиции», — сказал Пендзин.

Ранее советник премьер-министра Украины Иван Миклош заявил, что доля инвестиций в ВВП по сравнению с 2016 годом сократилась с 3,5 до 1,2%. Большая часть инвестиций — это украинские же деньги, заведенные через оффшоры, в основном, через Кипр. Прямых иностранных инвестиций в 2017 году поступило 600-700 млн дол, хотя Украина ожидала 4,5 млрд долл.